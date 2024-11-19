Muş'ta Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Muş'ta Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Muş'ta kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaş, özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.11.2024 15:52
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Muş'ta karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy ve 22 mezranın yolunu ulaşıma kapandı

MUŞ - Muş'ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaş, il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi, 10 köy ve 22 mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Öğlen saatlerinde Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkiinde rüzgar enerjisi santralinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi, nöbet dönüşünde araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu il özel idaresine bildirerek yardım istedi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler duruma müdahale ederek, bölgede yol açma çalışması başlattı. 5 saatlik bir çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, yolu yeniden ulaşıma açarak kaldıkları yerden kurtardı.

Gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Üçevre grup köy yolunun ulaşıma kapandığını Belirten Özel İdare İş Makinesi Operatörü Osman Kalaycı, "İlimizde yüksek kesimlerde ikinci kar yağışı oldu. Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkiinde rüzgar enerjisi santralinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi nöbet dönüşünde araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonucu yolu temizleyerek araçlara geçiş verdik. İl özel idaresi olarak 7/24 esasına göre çalışıyoruz" dedi. Özel güvenlik görevlisi Yunus Aykut, zirvede etkili olan kar ve tipi nedeniyle nöbet dönüşü mahsur kaldıklarını belirterek, "Sabah nöbetten dönerken aracımız kara saplandı ve mahsur kaldık. Saat 06.30'dan beri buradayız. İl özel idaresi ekiplerine haber verdik. Ekipler yoğun mesai harcayarak gelip bizi kurtardılar" ifadelerini kullandı.

Muş\'ta Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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