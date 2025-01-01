Muş'ta Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Muş\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Muş'ta karla mücadele ekipleri, kapanan 8 köy ve 21 mezranın yolunu açarak ulaşımı sağladı.

01.01.2025 11:46
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Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 21 mezranın yolunu açtı.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda yolu kapanan 8 köy ve 21 mezraya ulaşım sağlandı.

Üçevler grup köy yolunu açan iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, bazı noktalarda kar kalınlığını 3 metreyi geçtiğini söyledi.

Yıldırım, "Karla mücadelemiz devam ediyor. İki gün önce etkili olan kar yağışının ardından tipi oluştu. Kapanan yolları açtık. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Malazgirt ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede vatandaşlar, araçlarını naylon ve battaniyelerle sararak soğuktan koruyor.

İlçe sakinlerinden Mazlum Demir, "Sabah aracı çalıştırabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Araçlarımızı battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Bu yıl kış çok sert geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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