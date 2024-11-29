Muş'ta Kömür Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Muş'ta Kömür Operasyonu: 5 Tutuklama

Muş'ta yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. 172 ton kömür ele geçirildi.

29.11.2024 18:16
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Muş'ta kamu kurumlarına ait kömürlerin üçüncü kişilere satılmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait kömürleri üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 172 ton 125 kilogram kömür, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 564 fişek ve 129 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

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