Muş'ta Nisan Karı Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Nisan Karı Sürprizi

Geniş Video İzle

Muş'ta nisan ortasında yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü, köy yolları kapandı.

12.04.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta nisan karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

MUŞ - Muş'ta nisan ortasında yağan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşıma kapanan köy yolları için ekipler seferber olurken, vatandaşlar ise kar sürpriziyle güne başladı.

Muş'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar, ulaşımda aksamalara yol açarken, köylüler sabahı kar manzarasıyla karşıladı.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 39 köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, bin 800 rakımda bulunan ve 80 haneden oluşan Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

Güne karla uyanan köy sakinleri, evlerinin önünü küreklerle temizlerken, hayvanlarını dışarı çıkaramayan birçok vatandaş, nisan ortasında yağan bu karın kendileri için sürpriz olduğunu belirttiler. Nizamettin Omur isimli vatandaş, "Nisan ayının karını da gördük bu sene. Üstelik bayağı da yağmış, 20 santimetreden fazla kar var. Gece boyunca fırtına ve tipi etkili oldu. Sabah kapıyı açtığımızda kar yığınının kapıya kadar dolduğunu gördük. Neyse ki daha sonra Özel İdare ekipleri geldi ve yolumuzu açtı. Zaten siz de görüyorsunuz, karın ne kadar yoğun olduğu ortada" dedi.

Sabah kar sürprizi ile güne başladıklarını söyleyen vatandaşlardan Sıddık Yöndem ise "Yukarıyongalı köyünde yaşıyoruz. Bu sabah namaza kalktığımızda kar sürpriziyle karşılaştık. Nisan ayında yağan bu kar hepimiz için beklenmedik bir durum oldu. Normalde hayvanları meraya çıkarıyorduk ama bugün hepsini içeri almak zorunda kaldık. Köyde birçok kişinin saman sıkıntısı var. Allah hepimize kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Yağan, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Nisan Karı Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Estonya, Rusya’ya giden petrol tankerini alıkoydu Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
Ukrayna’ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü
Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
Fenerium’a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
Isparta’da ’falcı’ operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Isparta'da 'falcı' operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

15:53 Hasan Arat kürsüde yumruklandı Hasan Arat kürsüde yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
10:28 Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik Zirai don kayısıyı vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:57 BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
19:06 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
18:50 Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi
18:43 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
18:29 Öğrenenler inanamıyor Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 16:51:58. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Nisan Karı Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement