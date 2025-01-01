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Muş'ta Şeker Pancarında Rekor

Muş'ta 1711 çiftçi, 520 bin ton pancar teslimiyle rekor kırdı; hedef 56 bin ton şeker üretmek.

01.01.2025 11:48
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İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ, "43. Pancar Alım Kampanyası" kapsamında 1711 çiftçiden teslim aldığı 520 bin tonun üzerinde şeker pancarıyla tüm yılların rekorunu kırdı.

Türkiye'de şeker üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Muş'ta "43. Şeker Pancar Alım Kampanyası"nın sonuna gelindi.

Kentteki 58 köyde yaşayan 1711 çiftçi, 85 bin dönüm alanda ekimini yaptıkları şeker pancarlarını hasat ederek kamyon ve traktörlerle fabrikaya teslim etti.

Geçen yıl 481 bin ton şeker pancarını işleyen fabrika, bu yıl 520 bin tonun üzerinde pancar alımı yaparak tüm yılların rekorunu geride bıraktı.

"Hiçbir çiftçimizin pancarını tarlada bırakmadık"

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, kampanya başında çiftçiden 450 bin ton şeker pancarı almayı hedeflediklerini söyledi.

Kampanya sürecinin güzel geçtiğini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Beklentilerimizin üzerinde bir alım gerçekleştirdik. Geçen yıl 481 bin ton pancar almıştık. Bu yıl geçen yılın da rekorunu kırarak 520 bin tonun üzerinde şeker pancarı aldık. Şeker pancarı alım sürecinde stoklarımızda birikim oldu. Bu birikimden ve sıcak havadan dolayı pancarımızda biraz hasar gerçekleşti ama bunu büyük bir sevinçle şöyle söyleyebilirim, hiçbir çiftçimizin pancarını tarlada bırakmadık. Çiftçimize destek sunduk ve tarihte görülmemiş şekilde güzel bir saha organizasyonuyla hiç beklemeden alanımızı son metrekaresine kadar kullandık. Kampanyamızın son günlerine geldik. Gelecek yıl için de çalışmalarımız devam ediyor."

Hedeflerinden birinin fabrikanın günlük işleme kapasitesini artırmak olduğunu kaydeden Kızılkaya, fabrikanın kapasitesini gelecek yıl artırarak çiftçilere hizmet vereceklerini dile getirdi.

Şu anda günlük işleme kapasitesinin 5 bin 500 ton civarında olduğunu anlatan Kızılkaya, "Gelecek yıl yaklaşık 7 bin ton bandında günlük şeker pancarı işlemeyi hedefliyoruz. Muş Ovası'ndaki bu fabrika, mevcut kapasitesinden çok daha fazla. Kota kapasitemiz artarsa çiftçilerimize daha fazla pancar ektirme olanağı sağlarız." dedi.

"Hedefimiz 56 bin ton şeker üretmek"

Bu yıl 1711 çiftçiyle sözleşme imzaladıkları bilgisini veren Kızılkaya, "58 köyde 85 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi yapıldı. 520 bin tonun üzerinde pancar teslim aldık. Bu pancardan hedefimiz 56 bin ton şeker üretmek. Ayrıca 22 bin tona yakın melas üretimi gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu pancardan yaklaşık 125 bin ton küspe çıkacak. Çiftçiye pancar bedeli olarak yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira ödeme gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Melası, küspeyi ve şekeri sattığımızda 2,5 milyar liranın üzerinde ilin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Kızılkaya, "Bu yıl 8 bin 627 ton şekeri Irak ve Suriye'ye ihraç ettik. Gelecek yıl da yaklaşık 15 bin ton şeker ihracatı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Şeker Pancarında Rekor - Son Dakika

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