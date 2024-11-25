Muş\'ta Skolyoz Taraması Başlatıldı

Güncel

Muş İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere yönelik skolyoz taraması yapıldı.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekipleri, velilerinden izin alınan 50 öğrenciyi muayene etti.

Ekiplere eşlik eden İl Sağlık Müdürü Uzman Cesim Hacıoğlu, bu hastalığın halk arasında omurga eğriliği olarak bilindiğini söyledi.

Kentte ilk kez bu taramayı başlattıklarını belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sene sonuna kadar 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflara tarama yapmayı düşünüyoruz. Erken teşhis yapıldığı zaman fizik tedaviyle ve korseyle düzelebiliyor. Tanı geciktiği zaman da ağır bir ameliyatı var. O yüzden bu taramayı ilimizde başlattık. Çocuklarımızı korumaya yönelik bir tarama. Tanı koyulduğu zaman zaten korse veya fizik tedaviyle iyileşme olacak. Ameliyattan kurtulmuş olacaklar."

Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Aslıhan Güler de bu hastalığın kız çocuklarında daha sık görüldüğüne işaret etti.

Skolyozun özellikle 10-15 yaş aralığındakilerde daha çok görüldüğünü ifade eden Güler, "Semptom olarak omurgada şekil bozukluğu dışında ağrı ve solunum zorluğu da ortaya çıkabilmektedir. Erken tanı konulduğu zaman fizik tedavi, korseleme ile ameliyat oranlarında ciddi azalma gözükmektedir. İlimizde de merkez ilçe ve köylerde tarama programı ilk defa başlatıldı. Bu konuda fizyoterapistlerimiz ve hekimlerimiz görev alacak. Ailelere de bu taramaya onay vermelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.