Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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