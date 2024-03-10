Muş Valisi Avni Çakır'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır'dan Ramazan Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır\'dan Ramazan Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, ramazan dolayısıyla tüm insanları huzur ikliminde buluşturarak, paylaşma, yardımlaşma ve birlik duygularının artmasına vesile olan ramazanın yuvalara bolluk, bereket ve huzur getiren mübarek bir ay olduğunu belirtti. Çakır, bu önemli zaman diliminde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almanın, dayanışma ve paylaşma gibi ulvi duyguları yaşatmanın ve birlik beraberliği güçlendirmenin fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, ramazan ayının sağlık, huzur ve güven içinde geçmesini temenni ederek, tüm İslam alemine ve Muşlu hemşerilere hayırlı ramazanlar diledi.

10.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:46
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Muş Valisi Avni Çakır, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, tüm insanları huzur ikliminde buluşturarak, milletin paylaşma, yardımlaşma, bir ve beraberlik gibi hasletlerinin artmasına vesile olan ramazanın yuvalara bolluk, bereket ve huzur getiren mübarek bir ay olduğunu söyledi.

Bu mübarek zaman diliminin herkes için ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almak, dayanışma ve paylaşma gibi ulvi duyguları en güzel şekilde yaşatmak, bir ve beraberliği güçlendirmek adına çok önemli bir fırsat olacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum. Ülkemizde ve ilimizde ramazan ayının sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm İslam alemine ve Muşlu hemşerilerime hayırlı ramazanlar diliyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muş Valisi Avni Çakır'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika
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