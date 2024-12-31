Muş Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Muş Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

Vali Çakır, 2025'in huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

31.12.2024 19:46
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Muş Valisi Avni Çakır, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, 2025 yılının Muş'a, ülkeye, millete ve tüm insanlığa, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

1071 Malazgirt Zaferi ile millete Anadolu'nun kapılarını aralayan Sultan Alparslan'ın izinden giderek geçmişin değerlerinden ilham alıp geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ecdadımızın tecrübelerinden güç alarak birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık yarınlara doğru yürüdüğümüz bugünlerde yeni bir umut ve heyecanla 2025 yılını karşılamaktayız. Ülkemizin modern dünyada büyüklüğüne yaraşır bir konumda yerini alabilmesi adına daha çok çalışmak ve üretmek mecburiyetinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayıştan yola çıkarak her birimizin kendi alanında üzerine düşen sorumluluğu farklı bir çabayla ortaya koyma mesuliyeti vardır."

Muş'un sanayi, turizm ve ticaretteki ağırlığını artırması, sporda, sağlıkta, eğitimde, sosyal ve kültürel alanda hedefledikleri noktaların ötesine geçebilmesi ve daha yaşanalabilir bir şehir olmasının kentteki herkesin ortak katkısıyla mümkün olacağını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle yeni yılda özellikle Muş'umuzun sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle ilimizin her yönüyle bir marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine inancımız tamdır. Tüm halkımızın ve her kademedeki çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, aileleri ile sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşam dilerim."

Kaynak: AA

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