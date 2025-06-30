Museveni 2026'da Yeniden Aday Olacak

Uganda'nın 1986'dan bu yana iktidarda bulunan lideri Yoweri Museveni, 2026'da yapılacak genel seçimlerde bir dönem daha aday olmak istediğinin sinyalini verdi.

Dünyanın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden Museveni, sosyal medya hesabı X'ten gelecek yıl düzenlenecek seçimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Museveni, Uganda'nın 1986'dan bu yana 5 kalkınma aşaması geçirdiğini belirterek, partisi Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYİH) 5 yıl içinde 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

Parti üyelerini NRM'nin ideolojisini ve ilkelerini derinden anlayan liderleri desteklemeye teşvik ettiğini kaydeden Museveni, ulusal çıkarlara odaklanmak yerine kişisel gündemlerle hareket edenleri uyardı.

Ana muhalefet lideri aday gösterilmişti

Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP), lideri Robert Kyagulanyi'yi 2026'da yapılacak genel seçimlerde devlet başkanlığı için aday göstermişti.

Kyagulanyi, 2021 seçimlerinde 79 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye karşı yarışmış ve oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Muhalefet cephesi, seçimlerde geniş çaplı usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti.

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretleri gerçekleştiren Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği belirtiliyor.