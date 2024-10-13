Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına Yeniden Seçildi

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Ankara Barosu başkanlığına 2'nci kez Mustafa Köroğlu seçildi.

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Genel Kurulda yapılan başkanlık seçiminde, Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterilen mevcut Başkan Mustafa Köroğlu, 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlardan (100.Yıl DSA) Bülent Yücetürk, Ankara Barosu Değişim Grubundan Mehmet Zeki Kaplan, Avukat Hakları Grubundan Ebru Dönmez, Mücadeleci Avukatlar Grubundan Coşkun Özgür Piroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlardan Doğukan Tonguç Cankurt, Türk Milliyetçi Avukatlar Grubundan Hakan Erdem ve bağımsız aday İbrahim Akın yarıştı.

Seçimde, 4 bin 344 oy olan Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına tekrar seçildi.

Genel kurulda, Bülent Yücetürk 3 bin 534, Hakan Erdem 2 bin 110, Ebru Dönmez 2 bin 27, Doğukan Tonguç Cankurt 784, Mehmet Zeki Kaplan 310, Coşkum Özgür Piroğlu 166 ve İbrahim Akın 92 oy aldı.