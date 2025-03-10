Müstehcen Görüntülerin Şüphelisi Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski CHP genel başkanı Deniz Baykal, bazı milletvekilleri ve siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayılması, ses ve görüntülerinin kayda alınmasına ilişkin soruşturmalarda adı geçen eski emniyet amirinin, evinde saklandığı gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve 'FETÖ'ye üye olmak' suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilen, 2008-2014'te İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016'da ihraç edilen Ü.Y. isimli şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız."