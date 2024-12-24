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Müzik, Hayatımın Kendisi

Müzik, Hayatımın Kendisi

Görme engelli müzisyen Gabi Sahyuni, Esed rejiminin çöküşünü Suriye için umut verici buluyor.

24.12.2024 16:49
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Suriyeli görme engelli müzisyen Gabi Sahyuni, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin, Suriye halkı için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan 36 yaşındaki Sahyuni, öğrencilerine evinde verdiği derslerle piyano çalmayı öğretiyor.

Çok küçük yaştan bu yana müzikle ilgilenen ve Türkçe şarkılar söyleyen Sahyuni, piyanonun tuşlarının hayatı simgelediğini ve anlamlı kıldığını düşünüyor.

Sahyuni, 7 yaşında dayısının teşvikiyle başlayan müzik kariyeri ve hayat hikayesini, Suriye'de yeni döneme dair sevincini ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

"Müzik hayatın kendisi"

Doğuştan görme engelli olduğunu, ilerleyen yaşlarında da kemikleri yoğunlaştırarak kalınlaştıran genetik bir kemik hastalığı olan Albers-Schönberg'e yakalanan Sahyuni, "Hastalık, bedenimin çökmeye başlamasına neden oldu." dedi.

Piyanist Sahyuni, müzik sayesinde hayata tutunduğunu belirterek "Müziği, hayatın kendisi olarak düşünebiliriz. Müzik, hayatı daha anlamlı ve yaşanabilir kılmak için bir kurtuluş yolu, cam simidi gibi." diye konuştu.

Kariyeri boyunca Faia Younan gibi çok sayıda ünlü sanatçıyla farklı şarkılar üzerinde çalıştığını belirten Sahyuni, hayat hikayesinin anlatıldığı ve yönetmenliğini Zahra El-Boudi'nin çekilen "Sol" filmi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Sahyuni, filmin çekimlerinin yaklaşık 8 yıl sürdüğünü, sağlık sorunları nedeniyle çekimlerin zaman zaman aksadığını belirterek bu sürecin müzikle bağını güçlendirdiğini söyledi ve "Aslında bize piyano ve hayat arasındaki derin bağlantıyı gösterdi." dedi.

"Esed rejiminin çöküşü dönüm noktası"

Beşşar Esed rejiminin düşmesinin Suriye halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Sahyuni, "Suriye'de yeni bir dönemin yazılmaya başlandığını görmek çok heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sahyuni, "İnsanlar gerçekten büyük bir mutluluk yaşadılar, 'Suriye özgür oldu' dediler." diye konuştu.

Geleceğe dair umutlu olduklarının altını çizen Sahyuni, "Tüm Suriyeliler için daha rahat bir yaşam beklentimiz var. Bizim arzumuz, Suriye'nin yeniden doğuşunun yoksulluk içinde değil, umut ve yenilik içinde olması." ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler ile sahnelerde buluşup şarkılar söylemeyi hayal ediyorum"

Sahyuni, yeni yılda ağrılarından kurtulmayı, fiziksel olarak daha iyi bir durumda olmayı ve sahnelere dönmek istediğini dile getirerek, Suriyeliler ile sahnelerde buluşup şarkılar söylemeyi hayal ettiğini kaydetti.

Gabi Sahyuni, müziğin evrensel gücünden yararlanarak uluslararası alanda da sahne almak istediğinin altını çizdi.

Türk doktorlardan yardım talep etti

Suriye'de çok kısıtlı tedavi imkanlarına sahip olduğunu belirten Sahyuni, "Halihazırda Suriye'de aldığım tedavi, ailem ve doktorlarım aracılığıyla sürüyor. Onlara çok teşekkür ederim." derken tedavisi için Türk doktorlardan yardım talep etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Beşşar Esed, Piyanist, lazkiye, Suriye, Güncel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

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