Myanmar'da 6 Bin Tutuklu Af Edildi

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İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 77. yıl dönümü dolayısıyla Myanmar'da 6 binden fazla tutuklu serbest bırakıldı.

Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) haberine göre, ülkedeki askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing, Myanmar'ın bağımsızlığının 77. yıl dönümü münasebetiyle yeni af kararları açıkladı.

Ülkedeki 6 binden fazla tutuklunun cezasının affedildiği duyurulan açıklamada, 144 kişinin de müebbet hapis cezasının hafifletildiği kaydedildi.

Öte yandan affedilenlerin tekrar suç işlemesi durumunda yeni cezaların yanı sıra aftan yararlandıkları cezanın kalan süresini de hapiste tamamlayacakları belirtildi.

Myanmar'da önemli günlerde toplu aflara sıkça rastlanabiliyor.

1948'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından sömürge yönetiminden kurtuluşun sembolü haline gelen 4 Ocak, her yıl Myanmar halkı tarafından Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.