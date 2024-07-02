Myanmar'da Sel Felaketi: Binlerce Kişi Mahsur Kaldı

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Myanmar'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle binlerce kişi evlerinde mahsur kaldı, elektrik ve telefon hatları kesildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu ülkenin kuzeyindeki Kachin eyaletinden geçen nehirlerde su seviyesinin yükselmesinin ardından bölgede taşkınlar meydana geldi.

Eyalet yetkilileri, başta Myitkyina ve Waingmaw kentleri olmak üzere eyalete bağlı birçok bölgenin sular altında olduğunu, binlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını, elektrik ve telefon hatlarının kesildiğini belirtti.

Eyalet genelinde yaklaşık 2 bin hanenin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, herhangi bir can kaybı bildirilmediğini kaydetti.

Yerel basında çıkan görüntülerde sular altında kalmış binalar, evlerinin çatılarında mahsur kalan aileler ve eşyalarını başlarının üzerinde taşıyarak sel sularında ilerlemeye çalışan insanlar yer aldı.

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bilim insanları, bölgede son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.