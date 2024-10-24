Myanmar'da Tekne Alabora: 17 Ölü

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Myanmar'dan hareket eden teknenin Andaman Denizi açıklarında alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Myeik kenti itfaiyesinde görevli bir yetkili, teknenin alabora olduğu 20 Ekim'den bu yana arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Çalışmalar sonucu yeni cesetlere ulaşıldığını ve toplam ölü sayısının 17'ye yükseldiğini belirten yetkili, bugüne kadar kurtarılan 73 kişiden 11'inin hastaneye kaldırıldığını, 9 kişinin ise halen kayıp olduğunu ifade etti.

Myanmar'dan hareket eden tekne, 20 Ekim'de Andaman Denizi açıklarında alabora olmuştu.