Myanmar'da Yagi Tayfunu Felaketi

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Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi, 89 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) haberine göre, Vietnam, Laos ve Tayland'ın kuzeyini vuran, 260'tan fazla kişinin ölümüne ve büyük hasara sebep olan Yagi Tayfunu, Myanmar'da da hayatı olumsuz etkiledi.

Yerel yetkililer, tayfunun neden olduğu şiddetli yağışların ardından yaşanan sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 74'e çıktığını, kayıp 89 kişi için de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 240 bin kişinin yerinden olduğunu kaydeden yetkililer, Mandalay ve Bago bölgelerinin orta kesimlerinin yanı sıra doğu Shan eyaletindeki çoğu yerin sular altında kaldığını aktardı.

Yetkililer ayrıca ülkenin orta ve doğu kesimlerinde 24 köprü, 375 okul binası ve 65 binden fazla evin sel nedeniyle hasar gördüğü bilgisini verdi.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret ettiği ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlediği bildirildi.