Nadir Pulsar Keşfi

GUİYANG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, kozmik bir saklambaç gibi birkaç saatte bir eşlik eden yıldızı tarafından kısmen engellenen son derece nadir bir pulsar keşfetti.
Science dergisinin son sayısında yayımlanan bulgular, yıldızların çiftler halinde evrimine ilişkin uzun süredir devam eden gizemlerin çözülmesine yardımcı olabilir.
Keşif, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan 500 metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) kullanılarak yapıldı.
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