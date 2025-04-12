Nadir Sakallı Akbaba Yeni Yuvasında - Son Dakika
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Nadir Sakallı Akbaba Yeni Yuvasında

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Artvin'de yaralı bulunan sakallı akbaba, Sakarya'daki hayvanat bahçesinde tedavi edilerek yaşıyor.

12.04.2025 14:57
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Türkiye'de nadir görülüyor, köylüler yaralı şekilde bulmuştu: Sakallı akbaba artık yeni yuvasında

Nesli tükenmekte olan akbaba artık uçamayacak, ama hayatta kalacak

Bir kanadı eksik, umudu tam: Artvin'de yaralı bulundu, Sakarya'da yeni hayatına başladı

SAKARYA - Artvin'de köylüler tarafından yaralı halde bulunan ve Türkiye'de nadir görülen 'sakallı akbaba', ampute halde Sakarya'ya getirildi. Burada veteriner kontrolünde bakımı yapılan akbaba, hayatına hayvanat bahçesinde devam edecek.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, yaklaşık 3 hafta önce Artvin'de köylüler tarafından yaralı ve bitkin halde bulundu. Sağ kanadı kırık ve enfekte olduğu belirlenen akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alındı ve yapılan tedavi sonrasında sağ kanadı ampute edildi. Tedavisi tamamlanan akbaba, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesine gönderildi. Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına, 5 kilogram ağırlığa sahip ve doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak bilinen sakallı akbaba, bundan sonraki hayatına bu hayvanat bahçesinde devam edecek.

"Ülkemizde nadir görülüyor"

Hayvanat bahçesinde hayvan bakıcılığı görevinde bulunan Harun Sarıkaya, "Türkiye'de nadir görülen ve nesli tükenmekte olan sakallı akbaba. Artvin'de köylüler tarafından yaralı bir şekilde bulunduktan sonra ilk olarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Oradaki ilk müdahalenin ardından tedavisi bizim hayvanat bahçemizde devam ediyor. Normal şartlarda tedavisi bittikten sonra doğaya salınması gereken bir hayvan ama kanadı ampute edildiği için bundan sonraki süreçte tedavisi ile birlikte yaşamını bizimle devam ettirecek. Çünkü bir kanadı komple ampute olduğu için uçma ihtimali yok ve bu sebeple doğada yaşama şansı artık yok. Türkiye ikliminde yaşayabilen bir hayvan değil, ülkemizde nadir görülüyor" dedi.

"Göz ve gaga yapısı normal akbabalardaki gibi değil"

Sakallı akbabanın kendi türünden farklı olduğunu belirten Sarıkaya, "Düz kemik parçalarını direk ağzına atıp yutabiliyor. Normal akbabalar gibi leşte yiyor ama daha çok kemik ile besleniyor. Nadir görülen bu sakallı akbabanın İran taraflarında olduğu biliniyor. Ülkemizde çok az ve nadir gözüktüğü için çok kıymetli. İnşallah bizimle uzun bir süre yaşamaya devam eder. Yaklaşık 3 hafta oldu bize geleli, zaten görenler çok şaşırıyor. Göz ve gaga yapısı normal akbabalardaki gibi değil. Daha farklı olduğu için insanların dikkatini çekiyor. Bahçemizde görünüş olarak en fazla dikkat çeken hayvanlarımızdan bir tanesi" diye konuştu.

"Tedavisi tamamlandıktan sonra hayatına daha büyük bir alanda devam edecek"

Akbabanın bakımı için geçici bir alanda bakıldığını söyleyen Sarıkaya, "Yarasından dolayı şu anda bakım alanında yaşıyor, tedavisi tamamlandıktan sonra hayatına daha büyük bir alanda devam edecek. Veterinerimiz eşliğinde devamlı bakımları yapılıyor. Yaranın iyileşmesi için antibiyotik, krem ve gerekli vitaminler veriliyor. Zaten yarası da iyileşmek üzere" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nadir Sakallı Akbaba Yeni Yuvasında - Son Dakika

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