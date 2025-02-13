Namibya ve Çin Arasında Vize Muafiyeti

Güncel

WINDHOEK, 13 Şubat (Xinhua) -- Namibya hükümeti, Çin ile yapılan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını onayladı.

Karar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Emma Theofilus tarafından çarşamba günü düzenlenen bu yılın ilk bakanlar kurulu bilgilendirme toplantısında duyuruldu.

Theofilus'un verdiği bilgilere göre anlaşma, iki ülkenin diplomatik ve resmi/hizmet pasaportuna sahip vatandaşları için geçerli olacak.

Namibya hükümeti, Mayıs 2024'te İçişleri, Göçmenlik, Emniyet ve Güvenlik Bakanlığı'na, uygun vize politikalarına karşılık vermeyen ülkelerin vatandaşlarına giriş vizesi zorunluluğu getirme yetkisi vermişti.

Diplomatik ilişkilerin adil ve dengeli olmasını sağlamak üzere alınan karar, aralarında Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu 31 ülkeyi kapsıyor.