Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'nın Görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'nın Görüntüleri

Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı\'nın Görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'nın çeşitli görüntüleri, göz alıcı bir sabah ışıltısıyla güne uyanıyor.

11.03.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sulak alan parkının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı göz alıcı bir sabah ışıltısıyla güne uyanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'nın Görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin hapis cezası 45 yıla çıkarıldı
    14:02 Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin hapis cezası 45 yıla çıkarıldı

    Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.

  • Çanakkale Valisi, organ bağışı ekibini ödüllendirdi
    14:01 Çanakkale Valisi, organ bağışı ekibini ödüllendirdi

    Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Aktaş, organ bağışının önemine vurgu yaparak vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.

  • Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor
    14:00 Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

    Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sümer, projelerini paylaşarak mahallelilerin taleplerini dinliyor.

  • Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
    13:59 Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Murat Ünal yönetimindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan'ın aracına çarptı. Kazada sürücü Murat Ünal ve yanındaki Volkan Çınar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

  • KSBÜ, 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi
    13:59 KSBÜ, 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.

  • Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu
    13:59 Siirt Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bin Kişilik İftar Çadırı Kurdu

    Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bin kişilik iftar çadırı kurdu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, bir ay boyunca iftar çadırında bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek. Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar, hijyen standartlarına uygun olarak hazırladıkları iftarlık yemekleri misafirlere sunacak.

  • 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi yerine getirildi
    13:58 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi yerine getirildi

    Kayseri'nin İncesu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öpen 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından yerine getirildi. İlmek, Bulduk'un isteğini kısa sürede yerine getirerek kanepe evine yerleştirdi. Bulduk, Cumhurbaşkanı ve başkan için teşekkür ederek dua etti.

  • Kırklareli Valisi Birol Ekici İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı
    13:58 Kırklareli Valisi Birol Ekici İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı

    Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma mesajı verdi.


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:03:27. #1.11#
SON DAKİKA: Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'nın Görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement