Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı\'nın Görüntüleri

Sulak alan parkının çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı göz alıcı bir sabah ışıltısıyla güne uyanıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Aktaş, organ bağışının önemine vurgu yaparak vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.
Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sümer, projelerini paylaşarak mahallelilerin taleplerini dinliyor.
Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Murat Ünal yönetimindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan'ın aracına çarptı. Kazada sürücü Murat Ünal ve yanındaki Volkan Çınar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.
Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bin kişilik iftar çadırı kurdu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, bir ay boyunca iftar çadırında bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek. Siirt Belediyesi bünyesinde görev yapan aşçılar, hijyen standartlarına uygun olarak hazırladıkları iftarlık yemekleri misafirlere sunacak.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öpen 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından yerine getirildi. İlmek, Bulduk'un isteğini kısa sürede yerine getirerek kanepe evine yerleştirdi. Bulduk, Cumhurbaşkanı ve başkan için teşekkür ederek dua etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma mesajı verdi.
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