Nanjing-Paris Uçuşları Başladı

NANJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- China Eastern Havayolları, Çin'in ekonomik güç merkezlerinden biri olan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing ile Fransa'nın başkenti Paris arasında direkt uçuş rotası başlattı.

Gidiş uçuşları kapsamında çarşamba günleri Beijing saatiyle 00.45'te Nanjing Lukou Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan MU845 sefer sayılı uçak yerel saatle 07.00'de Paris'e varacak. Dönüş uçuşları kapsamındaysa MU846 sefer sayılı gelen uçak, çarşamba günleri yerel saatle 14.20'de Paris'ten kalkarak ertesi gün Beijing saatiyle 07.30'da Nanjing'e inecek.

Yapılan ilk uçuşta ekonomi sınıfı koltukların yüzde 90'ından fazlasının satılması, yeni rotaya güçlü talep olduğunu ortaya koydu.

Nanjing'de tur rehberi olarak çalışan Xie, daha önceleri Shanghai'dan Paris'e uçtuğunu belirterek, "yeni direkt rotayla gidiş dönüşte 5-6 saat kazandığını" söyledi. Paris kenti, İspanya, Portekiz ve Norveç gibi Avrupa ülkelerine yapılan uçuşlarda önemli bir aktarma merkezi olarak işlev görüyor.

Jiangsu eyaletinde önemli bir seyahat merkezi olan Nanjing Lukou Uluslararası Havalimanı'nda Milano, Sidney ve Amsterdam gibi 120'den fazla noktaya uçuş hizmeti veren 56 havayolu şirketi bulunuyor.