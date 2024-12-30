Narkokapan-4 Operasyonu: 50 Tutuklama

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını, 16'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, 12 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöye:

"12 ilde zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonlarında; 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 83 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Narkokapan-4' operasyonları sonrasında;

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, 42.5 kilogram skunk, 3,5 kilogram metamfetamin, 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 54 şüpheli yakalandı 25'i tutuklandı, 16'sı için adli kontrol kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, 151 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı 4'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 410 kilogram esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcıs,ı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, 15 kilogram kokain, 12 kilogram skunk ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2 kilogram metamfetamin, 3 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, 10 kilogram esrar, 7 kilogram skunk ele geçirildi."