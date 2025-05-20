Narkotik Suçlusu Çorum'da Yakalandı

Çorum'da hakkında narkotik suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da çeşitli mahkemelerce hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nin, saklanmak üzere Çorum'un Kalehisar köyüne gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda N.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.