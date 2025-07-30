Naval Group'a Siber Saldırı İddiası - Son Dakika
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Naval Group'a Siber Saldırı İddiası

30.07.2025 12:16
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Fransız şirket Naval Group, 1 TB veri çalındığı ve siber saldırıya uğradığı iddia edildi.

Nükleer denizaltı ve savaş gemisi inşası ve geliştirilmesi üzerine faaliyet gösteren Fransız savunma şirketi Naval Group'un siber saldırıya uğradığı iddia edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, "Neferpitou" lakaplı bir "Dark Web" kullanıcısının 23 Temmuz'da şirketin bilişim teknolojilerine ilişkin 1 terabaytlık veri çaldığı ileri sürüldü.

Çalınan belgeler arasında şirketin denizaltı ve fırkateynlerinin gizli içerik yönetim sistemleri, ağ verileri ve teknik verilere ilişkin çok sayıda belgenin olduğu, korsanların ellerindeki belgelerin bir kısmını internet ortamına sızdırdığı, kalan veriler için de şirkete 72 saat süre verdiği de iddialar arasında yer aldı.

Naval Group Sözcüsü, Infosecurity Dergisine yaptığı açıklamada, siber saldırı iddialarına ilişkin 25 Temmuz'da soruşturma başlatıldığını ve Fransız makamları ile işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Şirketin bilişim sistemlerine izinsiz bir giriş tespit edilmediğini ve şirketin faaliyetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki gözlemlenmediğini kaydeden Sözcü, şirkete yönelik "itibar saldırısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Savunma, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naval Group'a Siber Saldırı İddiası - Son Dakika

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