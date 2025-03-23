Ne Zha ile Gişe Rekoru - Son Dakika
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Ne Zha ile Gişe Rekoru

Ne Zha serisi, 20 milyar yuan hasılatla Çin sinemasında tarihi bir başarıya imza attı.

23.03.2025 14:47
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BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin yapımı animasyon film serisi "Ne Zha", 20 milyar yuanı (yaklaşık 2,79 milyar ABD doları) aşkın gişe hasılatı elde ederek Çin film endüstrisinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

Serinin son filmi "Ne Zha 2" pazar günü öğleden sonra itibarıyla 15,3 milyar yuan hasılat elde ederken, 2019'da gösterime giren serinin ilk filmiyse hasılata 5,035 milyar yuanlık bir katkı sağladı.

Serinin yönetmeni Yang Yu, bu kayda değer başarıyla birlikte Çin sinema tarihinde toplam gişe hasılatı 20 milyar yuanı aşan ilk film serisinin yapımcısı konumunu elde etti.

"Ne Zha 2" filminin gösterim süresi, Çin anakarasında 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Çin'in gişe rekortmeni filmi Ne Zha dünya çapında da ses getirdi. Film şu anda ön satışlar ve yurtdışı kazançlar dahil olmak üzere dünya çapındaki gişe listelerinde 5. sırada yer alıyor.

Çin Yeni Yılı sırasında 29 Ocak'ta gösterime giren "Ne Zha 2", sadece 9 gün içinde Çin'de tüm zamanların gişe listelerinde zirveye, 18 Şubat'ta ise dünya çapında tüm zamanların en çok hasılat elde eden animasyon filmi konumuna yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Kültür Sanat, Ekonomi, Sinema, Güncel, Dünya, Son Dakika

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