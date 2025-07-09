Nepal'de Köprü Faciası: 9 Ölü

Nepal'de şiddetli muson yağmurları nedeniyle yıkılan Nepal-Çin Dostluk Köprüsü'nden sel sularına kapılan 19 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwagadhi'de yer alan Nepal-Çin Dostluk Köprüsü'nün dün şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılmasının ardından çalışmalar sürüyor.

Ekipler, yıkılan köprüden sel sularına kapılan 19 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaştı.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli, bakanlar ve üst düzey yetkililer ile kurtarma çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gitti.

Nepal'in Çin sınırındaki Nepal-Çin Dostluk Köprüsü, dün Lende Nehri'nde yaşanan taşkınla tamamen yıkılmıştı.

Köprünün yıkılmasıyla 6'sı Çin vatandaşı 19 kişi sele kapılmış, kayıplar için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Güney Asya'da haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.