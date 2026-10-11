Nepal'in Gorkha bölgesinde doğal set yıkılınca ani selde en az 40 ev sulara kapıldı - Son Dakika
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Nepal'in Gorkha bölgesinde doğal set yıkılınca ani selde en az 40 ev sulara kapıldı

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Nepal\'in Gorkha bölgesinde doğal set yıkılınca ani selde en az 40 ev sulara kapıldı
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Nepal'in Gorkha bölgesinde pazar sabahı Kaligandaki Nehri'nde ani sel meydana geldi; en az 40 ev ve iki asma köprü yıkıldı. Chumanubri'de doğal setin yıkılmasıyla oluşan selde beş yerleşim yerinde evler sulara kapıldı, can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

KATMANDU, 11 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in Gorkha bölgesinde pazar sabahı Kaligandaki Nehri'nde meydana gelen ani selde en az 40 ev ve iki asma köprü yıkıldı.

Chumanubri Belediyesi'nde meydana gelen heyelan, nehrin önünü kapatarak suyun birikmesine neden oldu. Oluşan doğal setin yıkılmasıyla ani sel meydana geldi.

Chumanubri Belediye Başkan Yardımcısı Laxmi Gurung, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Sel nedeniyle beş farklı yerleşim yerinde en az 40 ev sulara kapıldı" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, olası sel tehlikesine ilişkin uyarıların ardından nehir kıyısında yaşayan bölge sakinlerinden pazar sabahı erken saatlerde evlerini tahliye etmeleri istendi.

Gurung, yetkililerin meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini belirtti. Başkent Katmandu'dan gönderilen personelin de aralarında bulunduğu kurtarma ekipleri afet bölgesine ulaşırken, selin yol açtığı hasara ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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