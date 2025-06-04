Neriman İbrahim Küçükkurt Okulu\'nda Yıl Sonu Etkinliği

Afyonkarahisar'da Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi, müzik dinletisi ve okul kermesi etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından sulu boya, kuru boya, pastel, yağlı boya gibi çeşitli tekniklerle yapılan tablolar sergilendi.

Etkinlikte okul öğretmenleri, okul korosu ve üniversite müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin de yer aldığı çeşitli grupların canlı müzik dinleti sunuldu.

Etkinlik, çeşitli gösterilerle tamamlandı.