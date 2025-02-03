Nesli Tehlikede Vaşak Görüntülendi

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Nesli tehlike altındaki vaşak böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'da fotokapan kameralarına takılan görüntülerde, nesli tehlike altındaki vaşak ve diğer yaban hayvanları doğal yaşamları içinde kaydedildi.

Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, fotokapan kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde nesli tehlike altında olan vaşak ile yaban domuzu sürüleri, porsuk ve yaban tavşanları doğal yaşamları içinde yer aldı. Elde edilen görüntülerde özellikle nesli tehlike altında olan vaşakların yiyecek aradığı anlar kaydedildi. Ayrıca bölgede sıkça görülen yaban domuzu sürüleri, porsuk ve yaban tavşanları da doğadaki beslenme anlarında kameralara yansıdı.