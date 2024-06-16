Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar sokakta yemek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar sokakta yemek ararken görüntülendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir sokakta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar yemek ararken görüntülendi. Kadifekale Mahallesi Nizam-i Cedit Sokak'ta sansar, çevreye bakındıktan sonra bir arabanın üstüne çıkarak çevreyi gözetledi. Renkli görüntüler oluşturan sansar, bir süre sonra gözden kayboldu.

16.06.2024 13:54
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Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar sokakta yemek ararken görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir sokakta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar yemek ararken görüntülendi.

Kadifekale Mahallesi Nizam-i Cedit Sokak'ta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar cep telefonuyla görüntülendi. Sansar ilk başta çevreye bakındı akabinde sokakta bulunan bir arabanın üstüne çıktı. Arabanın üstünde ayağa kalkarak çevreyi gözetleyen sansar renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre daha çevreyi kontrol eden sansar sonrasında gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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