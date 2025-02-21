Nesli Tükenme Tehlikesindeki Su Samurları Görüntülendi

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Su samurları yiyecek ararken görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 su samuru derede yiyecek ararken görüntülendi.

İlçeye bağlı Değirmencik köyünde gezintiye çıkan bir vatandaş, derede yiyecek arayan su samurlarıyla karşılaştı. Bir süre su samurlarını izleyen vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.