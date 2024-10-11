Nevşehir'de Altyapı Projesi Başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de Altyapı Projesi Başladı

Nevşehir\'de Altyapı Projesi Başladı

Nevşehir Belediyesi ve DSİ, içme suyu altyapı projesi için 950 milyon liraya çalışmalara başladı.

11.10.2024 11:18
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Nevşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kent merkezinde gerçekleştirilecek altyapı projesi çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının yenilenmesi amacıyla belediye ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Toplam 950 milyon lira tutarındaki projenin ilk etabında yer alan çalışmada, Çat beldesi yakınlarındaki kuyulardan alınacak su, yaklaşık 14 kilometrelik hat ile il merkezine getirilerek depolara aktarılacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 terfi merkezi, 3 toplama deposu ve enerji nakil hattının yapılacağı alanları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Arı, projenin 177 milyon liraya ihale edilen ilk etabının yaklaşık 300 günde bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında başlattığımız büyük bir altyapı hamlesi vardı. Şehir merkezinde kullandığımız içme suyunun asbestli borulardan kurtarılmasıyla alakalı büyük bir altyapı hamlesi başlatmış ve akabinde de bu altyapı hamlesini ana isale hatlarımızın değişimiyle taçlandırmıştık. Bugün şükürler olsun ki yine bize nasip oluyor. Mevcut altyapımızda meydana gelen kaçaklar ve arızalardan dolayı ciddi bir ekonomik kayıp ve su kaybı yaşıyoruz. Bunu önlemiş olacağız."

Arı, kentin altyapı sorunlarını bertaraf edecek projeye desteklerinden dolayı DSİ yetkililerine de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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