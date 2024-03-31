NEVŞEHİR SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:55
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 141
Açılan Sandık Oranı : % 56,63
Kullanılan Oy : 36.443
Geçerli Oy : 35.781
Katılım Oranı : % 77,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,8618.912
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,9912.518
MHPADNAN DOĞU% 6,192.216
CHPMEHMET BİLGİN% 2,861.024
DİĞER% 1,33477
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,17418
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,2693
SAADETMERVE IŞIK% 0,1657
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,1243
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,028
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,026
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,014
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 0,012
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 01
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 01
HAK-PARZEYCAN KAHRAMAN% 01
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 88,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 33,3695
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 32,63681
AK PARTİÖMER ÖNAL% 17,54366
DİĞER% 6,08127
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 3,7979
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,6476
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,9119
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,8618
BTPMURAT KAZANCI% 0,439
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,388
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,296
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,051
TKPYELİZ KARACA% 0,051
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,051
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 90,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 50,03877
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 41,19722
MHPYUSUF GEMİCİ% 7,76136
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,458
SAADETSERKAN KARASU% 0,346
ZAFER PARTİSİBUĞRA BİLGİN% 0,234
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 47,84233
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 28,54139
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 19,9297
AK PARTİHACI KAYA% 3,718
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 13,64
Katılım Oranı : % 87,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 37,35155
MHPCELALETTİN GÜVEN% 33,73140
AK PARTİRIZA AYDIN% 26,99112
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 1,938
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 82,76
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÖZ% 28,024.212
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 27,964.203
DİĞER% 21,813.279
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 19,462.926
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1150
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 0,9136
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,3349
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,1827
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,1726
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1218
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,058

Kaynak: AA

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