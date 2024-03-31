NEVŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|249
|Toplam Seçmen
|:
|82.820
|Açılan Sandık
|:
|141
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,63
|Kullanılan Oy
|:
|36.443
|Geçerli Oy
|:
|35.781
|Katılım Oranı
|:
|% 77,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|RASİM ARI
|% 52,86
|18.912
|AK PARTİ
|MEHMET SAVRAN
|% 34,99
|12.518
|MHP
|ADNAN DOĞU
|% 6,19
|2.216
|CHP
|MEHMET BİLGİN
|% 2,86
|1.024
|DİĞER
|% 1,33
|477
|YENİDEN REFAH
|NAİL ÇELİK
|% 1,17
|418
|DEM PARTİ
|HELİN ELİF GEYİK
|% 0,26
|93
|SAADET
|MERVE IŞIK
|% 0,16
|57
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK AŞIKOĞLU
|% 0,12
|43
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ALTUNTAŞ
|% 0,02
|8
|DSP
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|% 0,02
|6
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,01
|4
|BTP
|IŞIL ÖZDEMİR
|% 0,01
|2
|TKH
|AYŞE GÜMÜŞ
|% 0
|1
|HÜDA PAR
|YAHYA AYDIN
|% 0
|1
|HAK-PAR
|ZEYCAN KAHRAMAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
AVANOS
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,22
|Katılım Oranı
|:
|% 88,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 33,3
|695
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 32,63
|681
|AK PARTİ
|ÖMER ÖNAL
|% 17,54
|366
|DİĞER
|% 6,08
|127
|İYİ PARTİ
|GÖKÇEN AKER
|% 3,79
|79
|BAĞIMSIZ
|İSMET İNCE
|% 3,64
|76
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED YARDIMCI
|% 0,91
|19
|SAADET
|LEVENT İLLEEZ
|% 0,86
|18
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,43
|9
|YENİDEN REFAH
|AHMET EDEPLİ
|% 0,38
|8
|YTP
|GÖKHAN EROĞLU
|% 0,29
|6
|DEM PARTİ
|ÖMER DÜNDAR
|% 0,05
|1
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET YAZGİL
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 90,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER İNCE
|% 50,03
|877
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 41,19
|722
|MHP
|YUSUF GEMİCİ
|% 7,76
|136
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOZÇALI
|% 0,45
|8
|SAADET
|SERKAN KARASU
|% 0,34
|6
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA BİLGİN
|% 0,23
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
HACIBEKTAŞ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 76,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ALİ KAİM
|% 47,84
|233
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 28,54
|139
|İYİ PARTİ
|HAKAN TAŞDEMİR
|% 19,92
|97
|AK PARTİ
|HACI KAYA
|% 3,7
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,64
|Katılım Oranı
|:
|% 87,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEFER NESLİHANOĞLU
|% 37,35
|155
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 33,73
|140
|AK PARTİ
|RIZA AYDIN
|% 26,99
|112
|YENİDEN REFAH
|OKTAY ARSLAN
|% 1,93
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,76
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 28,02
|4.212
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 27,96
|4.203
|DİĞER
|% 21,81
|3.279
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 19,46
|2.926
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1
|150
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 0,9
|136
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,33
|49
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,18
|27
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,17
|26
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,12
|18
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,05
|8
Son Dakika › Güncel › NEVŞEHİR SON - Son Dakika
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