New Jersey'de Gözaltı Merkezinden Kaçan 4 Tutukludan 2'si Yakalandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi'nden 13 Haziran'da kaçan 4 tutukludan 2'sinin yakalandığı bildirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, 13 Haziran'da Newark şehrindeki gözaltı merkezinin üçüncü katında bulunan yatakhanenin iç duvarını yıkarak firar eden 4 tutukluya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, merkezden kaçan Joel Enrique Sandoval Lopez ve Joan Sebastian Castaneda Lozada'nın yakalandıklarını belirtti.

FBI'ın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, firari tutuklular Franklin Norberto Bautista Reyes ve Andres Felipe Pineda Mogollon'un arandığı bildirildi.

Firari hükümlülerin yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımı karşılığında her biri için 10 bin dolara kadar ödül verileceği ifade edildi.

New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi'ndeki tutuklular, yemeklerinin devamlı gecikmesi ve porsiyonların küçüklüğünden şikayet ederek 13 Haziran'da isyan çıkarmıştı.

Sayıları 50 civarındaki tutuklular, binanın üçüncü katındaki yatakhanenin iç duvarını yıkmıştı. Aynı zamanda çarşafları birbirine bağlayarak firar planı yapan tutuklulardan 4'ü kaçmıştı.