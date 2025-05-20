New Orleans'ta Hapishane Kaçışı

NEW ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrindeki bir hapishaneden kaçan 10 mahkumun 6'sının bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Louisiana Eyalet Polisi tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, New Orleans şehrindeki hapishaneden kaçan mahkumlardan 4'ünün yakalandığı belirtildi.

Yakalanan 4'üncü mahkumun "güvenli bir eyalet tesisine" götürülmesinin ardından tutuklandığının aktarıldığı açıklamada, halen firarda olan 6 mahkumun bulunması için yüzlerce yetkilinin seferber olduğu vurgulandı.

Yetkililer, firarın arızalı kilit sistemiyle bir hapishane görevlisinin yemek almak için yerinden ayrılmasını fırsat bilen mahkumlar tarafından gerçekleştirildiği kanaatinde olduğunu belirtti.

Mahkumların kaçışında rol oynadığı düşünülen görevli gözaltına alındı

Louisiana Başsavcılığından yapılan açıklamada, cezaevinde görev yapan bakım çalışanının tuvalet suyunu kapatarak mahkumların kaçışında rol oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili hazırlanan beyannamede, firardan önce bir mahkumun, tuvalet suyunu kapatması için cezaevi çalışanını "şişlemekle" tehdit ettiğine işaret edildi.

Yetkililer, suyu kapatarak "kasıtlı ve kötü niyetli şekilde firara yardım ettiği" belirtilen görevli hakkında "görevde suistimal" ve 10 ayrı "basit firara yardım" suçlamaları yöneltildiğini vurguladı.

Beyannamede, "Mahkumlar, hücredeki lavaboyu su açıkken söküp tesisatı ayırsaydı, firar planı başarılı olamayabilir ve hücrenin su basması dikkatleri çekebilirdi." ifadesine yer verildi.

Louisiana Eyalet Polisi'nin X sosyal medya platformundan16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bilgisini paylaşmıştı. Daha sonra mahkumlardan 1'inin başka bir hücrede olduğu tespit edilmişti.