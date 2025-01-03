New Orleans'ta kamyonetli saldırı: 14 ölü

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NEW ORLEANS, 3 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki araçlı saldırıdan bir gün sonra Bourbon Caddesi yeniden açılırken hayatını kaybedenler için dua eden insanlar, 2 Ocak 2025.

ABD'deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, bir saldırganın çarşamba günü ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde yeni yıl kutlamalarına katılanların üzerine bir kamyoneti sürmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. (Fotoğraf: Lan Wei/Xinhua)