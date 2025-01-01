New Orleans'ta Terör Saldırısı

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(ANKARA) - New Orleans'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırının şüphelisinin olay sırasında IŞİD flaması taşıdığı öne sürülmüştü. Daha sonra FBI tarafından yapılan açıklamada, Teksas doğumlu 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar olduğu belirtilen saldırganın aracında IŞİD flaması bulunduğu doğrulandı.

ABD merkezli televizyon kanalı CNN'e konuşan iki emniyet kaynağı, New Orleans'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırının şüphelisinin olay sırasında IŞİD flaması taşıdığını ileri sürmüştü.

ABD medyasına konuşan kaynaklardan biri, ayrıca saldırıda kullanılan kamyonette bir buz sandığı içinde birden fazla şüpheli patlayıcı cihaz bulunduğunu belirtmişti. Soruşturmayı yürüten FBI, olayı bir "terör eylemi" olarak ele aldığını açıkladı. FBI daha sonra, araçta bir IŞİD flaması bulunduğunu doğrulayarak, "Şahsın terör örgütleriyle potansiyel ilişkilerini ve bağlantılarını belirlemek için çalışıyoruz" dedi. Güvenlik güçleri, şüphelinin olası bağlantılarının yanı sıra siyasi veya dini görüşlerini ve kişinin bilinen bir terör örgütüyle ilişkili olup olmadığını araştırıyor.

FBI tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Teksas doğumlu 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar olduğu bildirildi. FBI'dan yapılan açıklamaya göre, New Orleans'ta kalabalığın arasına dalarak en az 10 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan şüphelinin bulunduğu yerden ayrı bir yerde başka potansiyel patlayıcı düzenekler de bulundu. FBI bomba teknisyenleri, cihazlardan herhangi birinin uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.