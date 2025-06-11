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New York Borsası Düşüşte

11.06.2025 23:53
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ABD'de enflasyon verileri ve Çin ile tarifeler konusunda anlaşmaya rağmen borsa düşüş yaşadı.

NEW New York borsası, ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri ve Çin ile varılan tarife anlaşması sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 42.865,77 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalarak 6.022,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 kayıpla 19.615,88 puana geriledi.

ABD'nin Çin ile tarifeler konusunda anlaşması ve ülkede beklentilerden iyi gelen enflasyon verilerine rağmen pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetti.

Trump, Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirterek, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında da Çin'i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın bir şekilde çalışacakları bilgisini veren Trump, bunun her iki ülke için kazanç olacağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin'in ticaret müzakerelerinde "güvenilir bir ortak" olması gerektiğini belirterek, ülkenin ticaret anlaşmasında kendi payına düşen kısmı yerine getirerek rotasını düzeltmesi halinde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeniden dengelenmenin mümkün olacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise ABD'nin Çin'den ithal ettiği ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinin mevcut seviyelerinin değişmeyeceğini söyledi.

Lutnick, artık diğer ülkelerle ticaret anlaşmalarına odaklanacaklarını dile getirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yatışmasının piyasalara moral verdiğini ancak yatırımcıların daha fazla ülkeyle ticaret anlaşması yapılmasını beklediğini kaydetti.

Çin ile varılan anlaşma ve mayıs ayı enflasyon verilerinin yayımlanması sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesine indi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Trump, bugünkü TÜFE verilerini "mükemmel" olarak nitelendirirken, "Fed (faizi) bir tam puan düşürmeli. Vadesi gelen borçlar için çok daha az faiz ödenir. Çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının da geçen hafta yüzde 6,93'e çıkmasına rağmen başvurular yüzde 12,5 yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı verilere göre de federal hükümetin bütçe açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalışla 316 milyar dolar oldu. Mali yılın sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı.

Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Düşüşte - Son Dakika

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