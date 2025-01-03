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New York Borsası İlk Günde Düşüşte

Yılın ilk işlem gününde Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri düşüş yaşadı. Yatırımcılar Fed'in politikasını değerlendiriyor.

03.01.2025 01:16
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NEW New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 azalarak 42.392,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 5.868,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kayıpla 19.280,79 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritası ile ülkede bu ay görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlara dair görünümü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yılın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 211 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, verilerin ülkede iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine yönelik görüşü güçlendirdiğini belirterek, bunun enflasyonun istenen hızda yavaşlamaya devam etmemesi durumunda, faiz oranlarını daha yüksek seviyede tutabilmesi için Fed'e esneklik sağlayabileceğini ifade etti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 21,9 azaldı.

ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl kasım ayında, artış beklentilerine rağmen değişim göstermedi.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te yukarı yönlü revize edilerek 49,4 oldu.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 2 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya indi.

Dolar endeksi ise gün içinde 109,5 değerini aşarak, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kurumsal tarafta, yıllık araç teslimatlarının azaldığını bildiren ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yüzde 6 değer kaybetti.

Çin'de son model akıllı telefonlarında fiyat indirimine giden Apple'ın hisseleri de yüzde 2,6 geriledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası İlk Günde Düşüşte - Son Dakika

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