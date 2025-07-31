New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

31.07.2025 00:09
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Fed, faizlerde değişiklik yapmadı; Dow Jones 170 puan kaybetti, Nasdaq ise yükseldi.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell???????'ın faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili bir karar almadıklarına ilişkin açıklamaları sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalarak 44.461,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 6.362,95 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 21.129,67 puana çıktı.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutan Fed, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtildi.

Açıklamada, net ihracattaki dalgalanmalar verileri etkilemeye devam etse de son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin büyümesinin ılımlı hale geldiğine işaret ettiği belirtildi. İşsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasası koşullarının sağlamlığını koruduğu aktarılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin ise yüksek seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

Fed Başkanı Powell ise politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti. Powell, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız." dedi.

Yükselen tarifelerin bazı malların fiyatlarına daha net bir şekilde yansımaya başladığını belirten Powell, ancak bunların ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki genel etkilerinin ne olacağı henüz belli olmadığını ifade etti. Powell, mevcut politika duruşunun enflasyon risklerine karşı koruma sağlamak için uygun olduğunu vurgulayarak, istihdam tarafındaki risklere de dikkat ettiklerini aktardı.

Makroekonomik veri gündemi de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'de bugün açıklanan veriler ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ortaya koydu.

Buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklenenden fazla büyüdü. Ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, ithalattaki azalma ve tüketici harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlarda ve ihracatta ise düşüş yaşandı.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin gelen diğer veriler de izlenirken, ülkede özel sektör istihdamı temmuzda 104 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu.

Ayrıca Trump'ın imzaladığı kararnameyle Brezilya'ya uygulanan tarife oranı yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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