New York Borsası, Powell'ın Enflasyon Açıklamalarının Ardından Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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New York Borsası, Powell'ın Enflasyon Açıklamalarının Ardından Yükselişle Tamamlandı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamalarının ardından New York borsası yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,41 arttı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor tazeledi. Powell'ın sözleri ve ABD'de açıklanan açık iş sayısı verisi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

02.07.2024 23:51
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New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamalarının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artarak 39.331,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 5.509,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kazançla 18.029,18 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazelerken, S&P 500 endeksi ilk kez 5.500 seviyesinin üzerinde günü tamamladı.

Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve ABD'de bugün açıklanan açık iş sayısı verisi sonrası pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen "ECB Merkez Bankacılığı Forumu"nda konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." dedi.

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri görmek istediklerini yineledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 seviyelerine geriledi.

Diğer Fed yetkililerinden de açıklamalar gelirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomide zayıflamaya dair bazı "uyarı işaretleri" gördüğünü ve Fed'in hedefinin iş gücü piyasasını zorlamadan enflasyonu düşürmek olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı mayısta 8 milyon 140 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, açık iş sayısında söz konusu dönemde hafif bir artış olduğunu ancak eğilimin hala yumuşamaya devam ettiğini belirtti. İşten ayrılanların sayısındaki artışta yaşanan yavaşlamanın istihdam piyasasının normalleştiğine işaret ettiğini belirten analistler, bunun istihdam piyasasından kaynaklanan enflasyon baskılarının azalmaya devam edeceği ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimleri için kapıyı açık tutacağı anlamına geldiğini aktardı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin araç teslimatlarının ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4,8 düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olacak New York Borsası, yarın ise erken kapanış yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Borsası, Powell'ın Enflasyon Açıklamalarının Ardından Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: New York Borsası, Powell'ın Enflasyon Açıklamalarının Ardından Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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