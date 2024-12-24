New York Borsası Yükselişte

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NEW New York borsası, Noel tatili öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,91 artarak 43.297,03 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,1 artışla 6.040,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 20.031,13 puana çıktı.

ABD'de Noel tatili öncesinde erken kapanan pay piyasalarında, büyük şirketlerin hisselerindeki yükselişin katkısıyla pozitif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ve yüzde 4,63 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,59'da dengelendi.

Kurumsal tarafta, ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcilerinin yıllık stres testleriyle ilgili Fed'e dava açmasının ardından bazı büyük bankaların hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 2,1, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1,6, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,5 ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 1,1 değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de yüzde 7'den fazla artarken, Apple, Amazon ve Meta'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde, Alphabet ile Microsoft'un hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

Amerikan borsaları, Noel tatili dolayısıyla yarın kapalı olacak.