New York Community Bank'ın Hisseleri Yüzde 40 Düştü

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ABD'nin bölgesel bankalarından New York Community Bank'ın hisseleri, bankanın nakit desteği aradığına ilişkin haberler sonrası yüzde 40'ın üzerinde düşüş kaydetti.

Bankanın New York Borsası'nda işlem gören hisseleri, TSİ 21.21 itibarıyla yüzde 42 değer kaybederek 1,86 dolara indi.

New York Community Bank'ın hisselerinde işlemler gün içinde birkaç kez durduruldu.

Söz konusu düşüşte bankanın nakit desteği aradığına ilişkin haberler etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, zor durumdaki New York Community Bank'ın nakit desteği aradığı ve olası öz sermaye artırımı konusunda yatırım firmalarıyla temasa geçtiği aktarıldı.

Bilançosunda sürpriz zarar açıklamasıyla sıkıntılı süreç başlamıştı

New York Community Bank, 31 Ocak'ta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Geçen hafta üst yönetici değişikliğine giden banka, ayrıca dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek, dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.

Bankanın hisselerindeki kayıp ocak ayı sonundan bu yana yüzde 80'i aştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's geçen bir ay içinde 2 kez bankanın kredi notunu düşürürken, Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarında düşüşe gitmişti.

Bankanın hisselerindeki kayıp, bilançosunun açıklanmasından bu yana yüzde 80'i aştı.

New York Community Bank'ın içinde bulunduğu sıkıntılı durum, üzerinden bir yıl geçen Silikon Vadisi Bankası, Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflaslarının ardından yeni bir bankacılık krizine ilişkin endişeleri alevlendirdi.