New York'ta 2025 Coşkuyla Kutlandı

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- New York'ta yeni yıl coşkuyla karşılandı

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde yaklaşık 1 milyon kişi, 2025'i coşkuyla kutladı.

New York'ta yeni yılı karşılamak isteyen yaklaşık 1 milyon kişi Times Meydanı'na akın etti. Yoğun turist akınının yaşandığı New York'ta sahne gösterilerini izlemek

isteyen binlerce kişi, sabahın ilk saatlerinden itibaren Times Meydanı'na gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Canlı müzik performansları ve geleneksel "kristal küre" anıyla unutulmaz bir gece yaşandı. Gece yarısına saniyeler kala geri sayım yapan kalabalık, yerel saat 00.00'ı gösterdiğinde konfetiler altında yılbaşını kutladı.

Üst düzey güvenlik önlemi

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği New York'ta polis, köpeklerle bölgede devriye gezdi. Ayrıca araçla yapılan saldırıları önlemek amacıyla stratejik noktalara çöp kamyonları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Eric Adams, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Herkesin mutlu ve güvenli bir 2025 geçirmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Times Meydanı'ndan daha iyi bir yer olamaz" ifadelerini kullandı.