New York'ta metroda yangın: Kadın hayatını kaybetti

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ABD'nin New York kentinde metroda seyahat ederken ateşe verildikten sonra hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi.

New York Polis Departmanından (NYPD), CNN'e yapılan açıklamada, söz konusu kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğu belirtildi.

Kawam'ın New Jersey'nin Toms River kasabası sakini olduğu ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.

Kawam, 22 Aralık'ta Brooklyn'deki Stillwell Avenue hattının son durağına doğru giden F treninde uyuyarak seyahat ederken, aynı vagondaki bir erkek tarafından elbiseleri ateşe verilmişti.

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etmiş ancak Kawam olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Daha sonra polis, 33 yaşındaki düzensiz göçmen Sebastian Zapeta Calil'i şüpheli olarak yakalayarak birinci ve ikinci derece cinayetten suçlamıştı.

Kawam'ın kimliği, vücudundaki ağır yanık hasardan dolayı tespit edilememişti.