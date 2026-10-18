New York'ta Midtown Manhattan'daki metro istasyonunda silahlı saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

New York'ta Midtown Manhattan'daki metro istasyonunda silahlı saldırıda bir kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York\'ta Midtown Manhattan\'daki metro istasyonunda silahlı saldırıda bir kişi öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'un Midtown Manhattan bölgesinde bir metro istasyonunda cumartesi yerel saatle 12.20 sularında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan kişi hastanede öldü; yaya kaçan saldırganla ilgili henüz gözaltı yok, soruşturma sürüyor.

NEW YORK, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Midtown Manhattan bölgesinde bir metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olay, cumartesi günü yerel saatle 12.20 sularında Times Meydanı yakınlarındaki bir metro istasyonunda meydana geldi.

Saldırıda göğsünden vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, peronda iki erkek arasında çıkan tartışmanın istasyona giren trende devam ettiğini ve ardından yeniden peronda sürdüğünü belirtti.

Polis, saldırganın yaya olarak kaçtığını söyledi.

Saldırıyla ilgili henüz kimse gözaltına alınmazken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
CumartesiManhattanGüvenlikNew YorkOlaylarGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: New York'ta Midtown Manhattan'daki metro istasyonunda silahlı saldırıda bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei