MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|241
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,38
|Kullanılan Oy
|:
|59.817
|Geçerli Oy
|:
|58.358
|Katılım Oranı
|:
|% 74,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,82
|21.486
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 24,74
|14.436
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,5
|11.378
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,38
|6.639
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 3,74
|2.183
|DİĞER
|% 1,57
|919
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 0,82
|480
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 0,64
|373
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,24
|141
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,14
|83
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,08
|46
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,05
|30
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,05
|29
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,04
|24
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,04
|23
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,04
|21
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,03
|17
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,02
|12
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,01
|9
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|7
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,01
|6
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,01
|6
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,01
|6
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,11
|Katılım Oranı
|:
|% 92,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 52,38
|132
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 42,06
|106
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 3,18
|8
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 1,59
|4
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,79
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,48
|Katılım Oranı
|:
|% 78,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 55,47
|11.937
|MHP
|SITKI ERAT
|% 31,73
|6.830
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 7,28
|1.566
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 2,19
|471
|DİĞER
|% 0,85
|183
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,69
|148
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,55
|118
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,5
|109
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,39
|84
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,12
|26
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,11
|23
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,04
|8
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,03
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,03
|6
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ÇİFTLİK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,15
|Katılım Oranı
|:
|% 89,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 35,73
|517
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 32,62
|472
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 30,41
|440
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,48
|7
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,41
|6
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,21
|3
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,14
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,65
|Katılım Oranı
|:
|% 86,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 47,51
|353
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 47,38
|352
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,83
|21
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,48
|11
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,27
|2
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,14
|1
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,13
|1
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,13
|1
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,13
|1
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Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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