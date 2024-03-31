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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 241
Açılan Sandık Oranı : % 74,38
Kullanılan Oy : 59.817
Geçerli Oy : 58.358
Katılım Oranı : % 74,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,8221.486
CHPHULUS ÖZEN% 24,7414.436
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,511.378
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,386.639
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 3,742.183
DİĞER% 1,57919
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 0,82480
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 0,64373
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,24141
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,1483
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,0846
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,0530
TKPSERDAR POLAT% 0,0529
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0424
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0423
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0421
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,0317
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0212
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,019
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,017
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,016
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,016
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,016
HAK-PARMELTEM SAN% 0,014
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 92,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEŞET DOYGUN% 52,38132
MHPVEDAT KİRAZCI% 42,06106
YENİDEN REFAHFATİH TAŞ% 3,188
SAADETAYHAN ÖZYURT% 1,594
İYİ PARTİUFUK İPEK% 0,792
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 93,48
Katılım Oranı : % 78,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 55,4711.937
MHPSITKI ERAT% 31,736.830
CHPAHMET YALÇINKAYA% 7,281.566
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 2,19471
DİĞER% 0,85183
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,69148
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,55118
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 0,5109
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,3984
BTPHACER CANDEMİR% 0,1226
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,1123
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,048
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,037
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,036
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,025
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 46,15
Katılım Oranı : % 89,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 35,73517
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 32,62472
MHPİBRAHİM TEKİN% 30,41440
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,487
SAADETFATİH AKPINAR% 0,416
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,213
HKPABDULLAH DEMİRBAŞ% 0,142
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 17,65
Katılım Oranı : % 86,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHÜSEYİN TOKER% 47,51353
AK PARTİALİ UĞURLU% 47,38352
MHPMURAT AKTÜRK% 2,8321
YENİDEN REFAHGÜLAY BOZ% 1,4811
ZAFER PARTİSİFATİH KOYUNCU% 0,272
HKPİBRAHİM HAKKI ÇATLI% 0,141
BTPMERVE ÇETİN% 0,131
HÜDA PAREMRAH DEĞİRMANCI% 0,131
SAADETALİ ÖZMEN% 0,131

Kaynak: AA

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