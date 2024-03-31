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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 324
Toplam Seçmen : 108.432
Açılan Sandık : 283
Açılan Sandık Oranı : % 87,35
Kullanılan Oy : 70.398
Geçerli Oy : 68.700
Katılım Oranı : % 74,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEMRAH ÖZDEMİR% 36,625.145
CHPHULUS ÖZEN% 25,2517.344
MHPHAMDİ DOĞAN% 19,2913.254
İYİ PARTİNAİM OSMAN EREM% 11,427.845
YENİDEN REFAHİDRİS TURGUT% 3,662.517
DİĞER% 1,511.035
SAADETMURAT GÜNGÖRDÜ% 0,8553
ZAFER PARTİSİAZİZ DOĞAN% 0,65445
DEM PARTİBAŞAK CANER AKTAŞ% 0,23161
DEVA PARTİSİÜMİT GÜNGÖR% 0,16111
MİLLETADEM GÜNDOĞAN% 0,0855
TKPSERDAR POLAT% 0,0536
YTPMAHMUT SAMİ KAYMAK% 0,0534
HÜDA PARFERHAT UZUN% 0,0531
BAĞIMSIZİLHAN ŞAHİN% 0,0426
BTPHİMMET GÖKTAŞ% 0,0425
DSPYONCA FATMA DEMİRCİ% 0,0318
VATAN PARTİSİHASAN AKŞEN% 0,0217
HKPBATUHAN KUŞÇU% 0,0211
HAK-PARMELTEM SAN% 0,018
AB PARTİMURAT TÜYLÜ% 0,018
TKHDAVUT SİNAN ALTUNTAŞ% 0,017
DPSALİH YILDIRIM ŞENAY% 0,017
BAĞIMSIZHALİL İBRAHİM AK% 0,017
ALTUNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 89,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNEŞET DOYGUN% 50,12436
MHPVEDAT KİRAZCI% 45,17393
YENİDEN REFAHFATİH TAŞ% 2,0718
İYİ PARTİUFUK İPEK% 0,87
SAADETAYHAN ÖZYURT% 0,87
ZAFER PARTİSİAYŞE SOYER% 0,343
BAĞIMSIZMUSTAFA YANAR% 0,232
DİĞER% 0,232
BTPİSA GÖKTAŞ% 0,121
HÜDA PARYASİN YILDIZ% 0,121
BOR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN BARAN% 55,3212.693
MHPSITKI ERAT% 31,787.291
CHPAHMET YALÇINKAYA% 7,241.661
YENİDEN REFAHMEHTAP TEMELTAŞ% 2,26519
DİĞER% 0,72166
İYİ PARTİMUSTAFA BALTA% 0,7160
SAADETMUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ% 0,62143
ZAFER PARTİSİCELALETTİN ÇALIŞKAN% 0,6138
DEM PARTİAYTEN YILDIRIM% 0,3785
DEVA PARTİSİRAMAZAN FERHAT% 0,1330
BTPHACER CANDEMİR% 0,1329
HKPSÜLEYMAN ÖZER% 0,0410
MİLLETGÖKHAN KILIÇ% 0,049
HÜDA PARMEHMET BUCAK% 0,037
YTPİBRAHİM GÖÇMEN% 0,025
ÇAMARDI

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 98,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ PINAR% 37,08610
CHPMUSTAFA EMİROĞLU% 33,43550
MHPGABİL DEMİR% 28,27465
YENİDEN REFAHMUHAMMET YENİGÜL% 0,7312
SAADETRAHİM EMLİ% 0,376
ZAFER PARTİSİBİLAL SOYER% 0,061
YTPNUH BAHADIR SOYLU% 0,061
ÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 61,54
Katılım Oranı : % 89,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF ÇAKIL% 36,03717
AK PARTİSERKAN GÜZEL% 33,47666
MHPİBRAHİM TEKİN% 29,35584
ZAFER PARTİSİDOĞAN SUNGUR% 0,48
SAADETFATİH AKPINAR% 0,48
HÜDA PARMEHMET ALDANMA% 0,24
HKPABDULLAH DEMİRBAŞ% 0,12
YTPMEVLÜT ŞAHİN% 0,051
ULUKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 64,71
Katılım Oranı : % 80,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ UĞURLU% 48,361.180
CHPHÜSEYİN TOKER% 47,461.158
MHPMURAT AKTÜRK% 2,1352
YENİDEN REFAHGÜLAY BOZ% 1,3934
ZAFER PARTİSİFATİH KOYUNCU% 0,215
HÜDA PAREMRAH DEĞİRMANCI% 0,174
HKPİBRAHİM HAKKI ÇATLI% 0,082
YTPÖMER FARUK SAATÇİ% 0,082
SAADETALİ ÖZMEN% 0,082
BTPMERVE ÇETİN% 0,041

Kaynak: AA

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