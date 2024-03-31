MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|283
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,35
|Kullanılan Oy
|:
|70.398
|Geçerli Oy
|:
|68.700
|Katılım Oranı
|:
|% 74,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,6
|25.145
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 25,25
|17.344
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,29
|13.254
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,42
|7.845
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 3,66
|2.517
|DİĞER
|% 1,51
|1.035
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 0,8
|553
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 0,65
|445
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,23
|161
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,16
|111
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,08
|55
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,05
|36
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,05
|34
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,05
|31
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,04
|26
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,04
|25
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,03
|18
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,02
|17
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,02
|11
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,01
|8
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,01
|8
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|7
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,01
|7
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 89,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 50,12
|436
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 45,17
|393
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 2,07
|18
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,8
|7
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 0,8
|7
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE SOYER
|% 0,34
|3
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA YANAR
|% 0,23
|2
|DİĞER
|% 0,23
|2
|BTP
|İSA GÖKTAŞ
|% 0,12
|1
|HÜDA PAR
|YASİN YILDIZ
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 55,32
|12.693
|MHP
|SITKI ERAT
|% 31,78
|7.291
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 7,24
|1.661
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 2,26
|519
|DİĞER
|% 0,72
|166
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,7
|160
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,62
|143
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 0,6
|138
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,37
|85
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,13
|30
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,13
|29
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,04
|10
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,04
|9
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,03
|7
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,02
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60
|Katılım Oranı
|:
|% 98,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ PINAR
|% 37,08
|610
|CHP
|MUSTAFA EMİROĞLU
|% 33,43
|550
|MHP
|GABİL DEMİR
|% 28,27
|465
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET YENİGÜL
|% 0,73
|12
|SAADET
|RAHİM EMLİ
|% 0,37
|6
|ZAFER PARTİSİ
|BİLAL SOYER
|% 0,06
|1
|YTP
|NUH BAHADIR SOYLU
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,54
|Katılım Oranı
|:
|% 89,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 36,03
|717
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 33,47
|666
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 29,35
|584
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,4
|8
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,4
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,2
|4
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,1
|2
|YTP
|MEVLÜT ŞAHİN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,71
|Katılım Oranı
|:
|% 80,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 48,36
|1.180
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 47,46
|1.158
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,13
|52
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,39
|34
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,21
|5
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,17
|4
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,08
|2
|YTP
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|% 0,08
|2
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,08
|2
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,04
|1
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