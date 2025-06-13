Nihal'in Katiline Ağırlaştırılmış Ceza - Son Dakika
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Nihal'in Katiline Ağırlaştırılmış Ceza

13.06.2025 12:26
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İşitme engelli Nihal Babayiğit'in katilini ağırlaştırılmış müebbetle ceza verildi, diğer sanık beraat etti.

1) İŞİTME ENGELLİ NİHAL'İN KATİLİNE İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2023 yılında kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) öldürmekle suçlanan işitme engelli Mehmet Basık'a (26), 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Başak G. ise beraat etti.

Serik'te oturan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Mehmet Basık, 2023 yılının Ekim ayında Serik'e gelip, Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; geçen yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın, Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar sonrası Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, geçen yıl 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

KEMİKLER NİHAL'E AİT ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen işitme engelli Başak G. de Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e getirilerek 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Başak G., adli kontrol şartıyla salıverildi. Mehmet Basık'ın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden getirilerek yaptırılan yer göstermesi sonucu Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında yapılan aramada kemikler bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda kemiklerin, Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede; sanık Mehmet Basık'ın, Serik'e gelerek Eminceler Mahallesi yol kenarında Nihal Babayiğit'le buluştuğu, yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçakla kadını öldürdüğü belirtilerek, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; diğer sanık Başak G.'e ise 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

KARAR AÇIKLANDI

Davaya ilişkin duruşmalar, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 14 Mayıs'ta yapılan duruşmada; üye hakimlerden birisinin dosyaya yeni atanması nedeniyle davadan karar çıkmadı. Davada karar dün açıklandı. Kararda; sanık Mehmet Basık'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulamadı. Diğer sanık Başak G. ise beraat etti.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Nihal Bayayiğit'in annesi Derya Yılmaz ve babası Vedat Babayiğit, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Sanık Başak G.'nin avukatı Hasan Sefa Erdoğan da olayda yaşananların çok büyük bir acı ve dram olduğunu belirterek, kızları öldürülen anne ve babaya başsağlığı diledi. Davayla kendi müvekkilinin suçsuzluğunun ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Bu tarz dosyalarda hem aileler hem de kamuoyu duygusal olabiliyor ama hukuk duygularla değil; sabit, açık ve net delillerle ceza veriyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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